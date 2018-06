Cono con sorpresa: compra un gelato e ci trova un dito mozzato. L’assurda storia e sevogliamo anche un pò macabra è accaduta in una gelateria di Palermo. È stato il cliente, incredulo, a chiamare i carabinieri dopo il macabro ritrovamento. I militari a poco a poco scoprono che dentro il bar lavora un impiegato che ha un dito messo molto male, un pezzo di falange è saltato di netto. Come mai? Un incidente, dicono i responsabili del bar. Soltanto che le cose non sono affatto così semplici. Perché il pezzo mancante del dito del lavorante è finito nel cono dell’avventore. E non è una cosa da poco. I militari scoprono anche che l’impiegato era stato assunto in nero, senza il pagamento di alcun contributo. E così, tassello dopo tassello, gli investigatori hanno ricostruito la vicenda. Il lavorante, in nero, ha avuto un incidente mentre lavorava nel laboratorio e il pezzo di dito gli è finito nel pozzetto del gelato. La cosa passa sotto silenzio perché l’impiegato in realtà non si sarebbe dovuto trovare lì ed anche l’infortunio non è stato segnalato.