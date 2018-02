Consegnate a Ussita 20 casette

USSITA (MACERATA), 28 FEB – Sono state consegnate oggi dal commissario straordinario Mauro Passerotti altre 20 casette in località Vallazza di Ussita. Alla cerimonia della consegna agli aventi diritt, erano presenti, oltre a Passerotti, il parroco Don Nello, autorità militari, molti cittadini venuti a festeggiare con gli assegnatari la tanto agognata casetta. “Stiamo raggiungendo l’obiettivo prefissato, la consegna di tutte le casette entro marzo 2018. Oggi – ha sottolineato Passerotti – altre venti famiglie ritroveranno il sorriso, la speranza, la gioia di avere un tetto in uno scenario da sogno come Ussita e i Sibillini. Entro la fine di marzo prevedo di consegnare tutte le unità immobiliari”. “Sono felice, finalmente – dice un assegnatario – posso dormire al caldo e sotto un tetto, grazie a questo commissario che in poco tempo ha fatto tantissimo. E’ stata una forte emozione aprire le porte di queste casette e sentire il tepore e la sicurezza di poter stare tranquilli”.

