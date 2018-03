Consegnate quasi 3.000 casette

ROMA, 27 MAR – Sono 2.946 le casette consegnate in 42 comuni delle 4 regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Il dato aggiornato ad oggi è stato fornito dal Dipartimento dalla Protezione Civile secondo il quale altre 491 Soluzioni abitative d’emergenza (Sae) sono pronte ma non ancora state consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione. Quando anche queste ultime verranno date ai terremotati, saranno state consegnato 3.445 Sae, il 94% del quantitativo totale ordinato. Ad oggi, dunque, sono 1.300 le casette consegnate nelle Marche, 755 nel Lazio, 692 in Umbria e 199 in Abruzzo. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni, sono complessivamente 3.845 le Sae ordinate per 50 comuni, comprensive dei successivi ordinativi espressi dalle regioni Marche (124 unità) e Abruzzo (60 unità): il Lazio ha ordinato 826 casette per 6 comuni, l’Umbria 758 per 3 comuni, le Marche 1.963 per 28 comuni e l’Abruzzo 298 per 12 comuni. Attualmente sono in corso i lavori in 45 aree.

2018-03-27_1271736148