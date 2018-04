ROMA, 18 APR – Fumata nera per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale e di due componenti laici del Consiglio superiore della Magistratura. A quanto si apprende dallo spoglio, nessuno ha raggiunto la maggioranza dei 2/3 per fare scattare l’elezione. Servirà, di conseguenza, una nuova votazione del Parlamento in Seduta comune.

