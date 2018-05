Conte al Colle alle 19 ecco i dettagli ……

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, alle 19. Conte ha lasciato in taxi la propria abitazione a Roma, e ora si trova a Montecitorio. L’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica informa che la sala stampa allestita presso la “loggia d’onore” sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori tv a partire dalle ore 17.30.

Secondo quanto si apprende e come riportato dal quotidiano on Line Huffington post.it non tutte le caselle della squadra di governo sarebbero state riempite. Si susseguono infatti i contatti con i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con l’obiettivo di stringere sui tempi e portare la lista al Colle.

Il nodo resta Paolo Savona all’Economia, su cui si sta tentando l’ultima mediazione per ammorbidire le posizioni della Lega. Sul tavolo l’ipotesi di spacchettare il Tesoro dalle Finanze, proposta che al momento la Lega avrebbe rimandato al mittente. Per ora i ministeri assegnati a tavolino sono: Lorenzo Fontana agli Affari regionali; Gian Marco Centinaio all’Agricoltura e Turismo, Luigi Di Maio allo Sviluppo economico e Lavoro; Matteo Salvini all’Interno; Stefano Candiani alle Infrastrutture; Luca Giansanti agli Esteri; Politiche Ue Enzo Moavero Milanesi; Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento; Danilo Toninelli delle Riforme; Alfonso Bonafede tiene alla Giustizia; Salvatore Giuliano all’Istruzione; Elisabetta Trenta alla Difesa.