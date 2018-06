Conte incassa la fiducia e abbatte Renzi: È professore lui???

Conte incassa la sua prima fiducia al senato con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Nel discorso programmatico il premier ha affermato: alleati di NATO e USA ma via sanzioni alla RUSSIA.

Poi all’uscita dal palazzo si ferma a parlare con i cronisti.

È ovviamente molto soddisfatto e dice: un mese fa se me lo avessero detto non ci avrei creduto, ma è andata molto bene possiamo ritenerci soddisfatti. Il giornalista incalza il premier e gli dice che Renzi avrebbe detto che ritiene Conte un collega in quanto non è stato votato alle elezioni come lui, e Conte ribatte……..collega?? ….ma perché è professore lui??!!!!