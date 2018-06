MIGRANTI, CLAMOROSO MACRON SI RIMANGIA TUTTO: ”ANDRANNO IN ITALIA…” È RISSA ITALIA FRANCIA.

Sembrerebbe che Macron avesse mandato un messaggio tagliente all’Italia, anche se Conte ha poi smentito tale affermazione, giustificando il francese per la giornata molto stancante e lunga

L’EQUIVOCO

L’accordo raggiunto dagli Stati Ue al vertice di Bruxelles “fa riferimento ai centri di accoglienza, ma non si impone a nessuno di realizzarli”. Così Conte illustra le conclusioni del Consiglio Ue. Commentando poi le parole di Macron, dice: “Lo smentisco, era stanco. Non ha mai detto che i centri per migranti debbano sorgere solo nei Paesi di primo arrivo”. Intanto Salvini avvisa che “le Ong vedranno l’Italia in cartolina”. L’Ungheria esulta: “Evitate le quote obbligatorie”.