Ultim’ora: VITTORIA DELL’ITALIA. LA MERKEL CEDE, CONTE E SALVINI ESULTANO.

Angela Merkel, cancelliera di Germania, chiama il Giuseppe Conte e gli assicura che la bozza Ue sarà accantonata. Ad annunciarlo è lo stesso Capo del Governo italiano sul suo profilo Facebook.

Il post sul social

«Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel – dice il premier Conte – preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un «misunderstanding: la bozza di testo diffusa ieri verrà accantonata», scrive Conte nel post che conclude così: «Ci vediamo domenica a Bruxelles!».

Il vicepremier Di Maio. «Finalmente vedo un’Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!».

Fonte: Il Messaggero