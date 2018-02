Contributi coop latte: perquisizioni

CAGLIARI, 16 FEB – Perquisizioni della Guardia di Finanza a Cagliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura sulla truffa per i contributi regionali destinati alle cooperative del latte, gli aiuti stanziati con il bando per la diversificazione produttiva utile a ridurre la quantità di latte di pecora usato per produrre il pecorino romano. Quattro le ‘visite’ degli uomini del Nucleo di polizia tributaria nelle sedi di altrettante tra cooperative e aziende del latte. Massimo riserbo su cosa i Finanzieri stessero cercando e su quali documenti abbiano prelevato. A gennaio erano scattate le prime acquisizioni di documentazione. I militari erano entrati nelle sedi di due coop nella zona di Oristano e di Sassari, oltre ad aver fatto visita all’agenzia regionale Argea, portando via i documenti del bando e gli statuti delle cooperative.

