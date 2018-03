Contro sbarra privata, ‘telepass non va’

MODENA, 10 MAR – Ubriaco al volante, con un tasso alcolemico poi rilevato di 2,2 g/l – quasi quattro volte superiore a quello consentito -, si è schiantato contro la sbarra di un parcheggio a ridosso di un’abitazione privata. Subito dopo ha chiamato i carabinieri col cellulare, lamentandosi del fatto che “il telepass dell’autostrada non funziona”. È successo la notte scorsa a Carpi, in provincia di Modena, dove un 40enne è stato denunciato. Il nucleo operativo radiomobile è riuscito a localizzare la sua posizione e a trovare così la Golf dentro al parcheggio, con a bordo l’automobilista che pensava di essere in autostrada.

