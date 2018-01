Coppa Italia: Atalanta in semifinale

ROMA, 2 GEN – E’ l’Atalanta, a sorpresa, la terza squadra ad approdare alle semifinali di Coppa Italia dopo Lazio e Milan. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato il Napoli vincendo 2-1 la sfida secca al San Paolo e si prepara ad affrontare la Juventus o il Torino. Una rete di Castagne al 5′ della ripresa ha sbloccato il risultato. Sarri per recuperare ha inserito Mertens e Insigne al posto di Callejon e Hamsik ma l’Atalanta ha resistito all’offensiva azzurra e in contropiede ha colpito ancora con Gomez al 36′. Al 40′ Mertens ha accorciato le distanze, ma troppo tardi per agguantare almeno i supplementari. Dopo la Champions, il Napoli √® fuori anche dalla Coppa Italia.

