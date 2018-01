Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-1

BERGAMO, 30 GEN – Atalanta battuta dalla Juventus 0-1 nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Decisivo il gol di Higuain al 3′ del primo tempo. Buffon ha parato un rigore a Papu Gomez al 25′ (fallo concesso dopo la consultazione della Var per un mani di Benatia). ‘Una vittoria importante – ha commentato il tecnico bianconero Allegri – costruita nel primo tempo, poi c’è stato il ritorno dell’Atalanta, ci siamo incasinati e abbiamo subito il loro ritorno. Potevamo essere più bravi nel giare la palla, ma abbiamo fatto un passo avanti per la finale’. Allegri ha poi fatto i complimenti a Buffon: ‘Sono contento per l’ottimo rientro dopo 40 giorni di riposo. Fatto una grande partita, è un campione’.

