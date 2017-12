ROMA, 26 DIC – La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo la Fiorentina per 1-0 in una partita dei quarti di finale, giocata all’Olimpico. Nella doppia sfida di semifinale, la squadra di Simone Inzaghi affronterà la vincente del derby Milan-Inter di domani.

