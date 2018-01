Coppia aretina tra Giusti delle nazioni

MONTERCHI (AREZZO), 14 GEN – Nascosero due famiglie ebree in fuga dai nazifascisti e per questo una coppia di coniugi monterchiesi sarà tra i ‘Giusti delle nazioni’. La cerimonia di consegna della medaglia alla memoria di Gonippo e Nova Massi è in programma domani, lunedì 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo Massi a Monterchi (Arezzo). Gonippo e Nova, nel lontano 1943, ospitarono nella loro abitazione (in località Vicchio, Monterchi) due famiglie ebree che erano destinate al campo di concentramento di Renicci. Gonippo è scomparso nel 1976 e Nova qualche anno più tardi. A ritirare il premio saranno i loro eredi che abitano la casa che ospitò le due famiglie ebree durante la Guerra.

