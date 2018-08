Cornuto e Mazziato. Sorprende la Moglie con un altro, Lei gli strappa il pene a morsi.

Era stata sorpresa dal marito in atteggiamenti compromettenti con un altro uomo nel bel mezzo di una funzione religiosa, così per paura di una reazione violenta dell’uomo ha pensato di agire per prima prendendolo a morsi e tentando di strappargli il pene con i denti. Protagonista dell’insolita scena una donna 45enne indiana che ora deve rispondere di tentato omicidio del marito dopo aver confessato di averlo ferito gravemente. L’episodio nel distretto di Vellore, nel sud dell’India mentre la coppia era impegnata in un festival religioso in un tempio nel villaggio di Thuraimoola, vicino a Gudiyatham.

Le indagini

Secondo la ricostruzione della polizia locale, la donna con un scusa si era allontanata dal marito che però, non vedendola tornare dopo circa un’ora sarebbe andato a cercarla. A questo punto l’uomo, un contadino 55enne, avrebbe scoperto la consorte in una “posizione compromettente” con un altro abitante del villaggio. In preda alla rabbia, li avrebbe afferrati entrambi, minacciando di rendere pubbliche le loro relazioni illecite, ma nel parapiglia avrebbe perso l’unico indumento che aveva addosso, una tunica usta nel rito religioso. Temendo che lei e il suo amante sarebbero stati picchiati da abitanti del villaggio arrabbiati, la 45enne quindi avrebbe morso il pene di suo marito, tagliandone una parte e fuggendo con l’altro uomo. Una fuga durata poco perché entrambi sono stai rintracciati e la donna arrestata.