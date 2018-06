Corona attacca Di Maio e Salvini:”non mi rappresentano, se mi candido prendo più voti di loro…”

Fabrizio Corona tornare a parlare, e lo fa di politica. «Io non mi sento rappresentato da Di Maio e da Salvini. Se Salvini può fare il ministro dell’Interno, è come se io diventassi ministro della Giustizia, uguale». Queste le parole prima che iniziasse il processo d’appello a suo carico.

In fine, azzarda Corona. «Se entrassi in politica prenderei più di Di Maio e Salvini messi assieme». Fabrizio Corona ha affermato che per lui i problemi giudiziari saranno finiti solo il giorno che andrà via dall’Italia, ma dall’Italia non me se ne andrà più”.