CORONA SENZA FRENI:”SELVAGGIA LUCARELLI VUOLE IL MIO C….MA NON GLIELO DO”

Tutto è partito dopo che Massimo Giletti ha provato a raccontare la storia della bomba carta detonata sotto casa di Fabrizio che ha fatto scattare le intercettazioni che hanno portato alla scoperta dei famosi soldi nel controsoffitto.

“La non giornalista Selvaggia Lucarelli – si agita Corona – fa un’inchiesta che non può fare. Quando dici che io ho soldi a casa di una signora, secondo voi, la prima cosa che ti vengono a fare? È un’estorsione”. Corona fa riferimento all’estorsione subita e denunciata da Giuseppe Sculli, ex calciatore, che chiese all’ex paparazzo cinquantamila euro, una settimana prima.

LO SFOGO DI CORONA

“Chi scrive sui giornali – prosegue Corona – deve pesare le sue parole. La signorina in questione, quando io ho fatto la pseudorissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23 quando è successo e mi dovevano arrestare. Erano le 8 di sera, i filmati l’hanno smentita. Dovevano prenderla e cacciarla dall’Ordine dei Giornalisti. Perchè non è venuta questa sera? Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.