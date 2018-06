Il re paparazzi, infatti, rischia seriamente di varcare nuovamente le porte del carcere. “Deve tornare in carcere, ha diffamato un magistrato”, questa è stavolta l’accusa contro di lui, pronunciata dal sostituto procuratore presso il tribunale di Milano in cui si è svolta l’udienza dinanzi ai giudici del Tribunale di Sorveglianza, i quali si sono riservati ancora qualche giorno per decidere le sorti di Corona.

La frase che rischia di far tornare Corona di nuovo in galera

Fabrizio Corona ha colloquiato per due ore con i magistrati e ha sottolineato, non senza enfasi e momenti di tensione, che il suo affidamento terapeutico deve continuare. L’accusa del sostituto procuratore nasce da alcune dichiarazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto ai danni del sostituto pg Maria Pia Gualtieri, in seguito alla prima udienza del processo di appello per i soldi ritrovati nel controsoffitto e in Austria. Corona, in quella precisa occasione, il 5 giugno, abbandonando il Tribunale avrebbe sostenuto che il magistrato della sua storia non aveva “capito un c…”. Tale esternazione, correlata anche all’uso dei social network, che gli erano stati vietati, poco dopo l’uscita dal carcere, potrebbe riaprire per lui le porte della prigione. I suoi avvocati, intanto, Luca Sirotti e Ivano Chiesa, hanno chiesto per lui la conferma dell’affidamento che per ora è provvisorio.

Fonte: gossiptvmagazine