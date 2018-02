Cortei Milano, Sala: possibili tensioni

MILANO, 23 FEB – Giornata delicata, domani a Milano, sul fronte dell’ordine pubblico, per la presenza in piazza di formazioni politiche opposte. Preoccupazione per le manifestazioni di Lega e Casapound e contromanifestazioni antifasciste è stata espressa oggi anche dal sindaco Giuseppe Sala: “Siamo attenti, abbiamo fatto un incontro con prefetto e questore, ci saranno momenti di possibile tensione. Richiamo tutti a manifestare con civiltà. Non drammatizzo, siamo tutti pronti”. Si comincia intorno alle 10, in via Padova, dove Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia parteciperanno alla manifestazione ‘Riprendiamoci la città’. Alle 15, in piazza Duomo, è in programma il comizio della Lega con l’intervento del leader Matteo Salvini. Poco prima, alle 14.30, in largo La Foppa, si concentreranno varie anime della sinistra nel presidio intitolato ‘Milano ripudia fascismo e razzismo’. Non molto distante, in via Beltrami, ci sarà il comizio di CasaPound, con il leader Simone Di Stefano.

