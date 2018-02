Cortei: Minniti, vista forza democrazia

ROMA, 24 FEB – “A conclusione di una giornata decisamente impegnativa per l’ordine e la sicurezza pubblica si conferma, ancora una volta, la forza della democrazia italiana”. E’ il commento del ministro dell’Interno, Marco Minniti, che ha seguito per tutta la giornata dal Viminale lo svolgimento dei cortei. Minniti ha chiamato il capo della Polizia Polizia, Franco Gabrielli, per esprimere apprezzamento alle forze di Polizia che, con “tranquilla fermezza”, hanno consentito che tutte le manifestazioni, al di là di qualche singola e limitata tensione, si svolgessero serenamente. Complessivamente nella giornata di oggi – fa sapere il Viminale – si sono tenute 119 manifestazioni in 30 province che hanno visto impegnate circa 5.000 unità delle forze dell’ordine.

