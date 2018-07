Costretta a prostituirsi a 13 anni: le davano vitamine per mucche per sviluppare suo corpo.

E’ stata costretta prostituirsi a soli 13 anni e ad assumere steroidi per sviluppare il suo corpo. Una storia di violenza a cui è stata sottoposta una ragazza bengalese dopo essere entrata a lavorare nel bordello di Kandipara in Bangladesh.

La sua storia

Un’infanzia già segnata da un matrimonio combinato a 11 anni con uomo di quasi tre volte più grande, poi la morte del marito, la ricerca di un lavoro in città e la prostituzione a 13 anni. Rupa è stata picchiata e abusata dai suoi sfruttatori e dai clienti. “Quando alla fine sono stato mandato alla stazione di polizia per fare i documenti, ero così spaventata di essere di nuovo picchiata che ho ripetuto quello che mi aveva detto la mia signora: che avevo 18 anni e che ero felice di lavorare nel bordello perché non avevo altre opzioni “, ha ricordato Rupa.

Fonte: FanPage