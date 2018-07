SOUTH CAROLINA, USA – Kimberley Martines ha ucciso la figlia di 17 mesi costringendola a mangiare una quantità letale di sale, al solo scopo di attirare l’attenzione del coniuge da cui si stava separando e che voleva riconquistare a tutti i costi.

I fatti risalgono al luglio del 2016 quando la piccola fu trasportata in ospedale, con febbre alta e convulsioni. Le analisi mostrarono subito l’elevata presenza di sale nel sangue che le ha causato il restringimento dei vasi sanguigni, accumulo di liquidi nei polmoni, danni ai reni che alla fine l’ha portata alla morte cerebrale.

Sua madre dichiarò alle autorità che la bambina aveva preso il sale mentre giocava con la sorella maggiore.

La verità è poi emersa grazie proprio alla sorellina di 4 anni che ha detto alla polizia di aver visto la mamma dare il sale alla sorella. A quel punto Kimberley ha ammesso di aver fatto tutto per attirare l’attenzione del marito.

La donna è finita in carcere e in questi giorni è stata condannata 30 anni di detenzione, come riporta anche il Sun.

La sorella maggiore e la gemellina della vittima sono state invece date in affido..

Martines ha ammesso di aver dato a sua figlia il sale per “riconquistare e far tornare da lei il marito” dopo che si erano separati. La donna ha riferito agli investigatori di aver avvelenato Peyton perché la bambina era la più vicina a leiin quel momento.

La famiglia di Peyton ha rilasciato una dichiarazione, ricordando con affetto la bambina dicendo “Peyton era la bambina più bella, felice ed amorevole. Non piangeva mai e faceva ridere proprio tutti. Non potevi fare a meno di sorridere quando eri vicino a lei. Era una piccola diva che amava le sue unghie e la sua cosa preferita era Minnie. La sua presenza sarà sempre con noi”.