Crepe nel portico di San Luca a Bologna

BOLOGNA, 7 APR – Alcune crepe nel portico di San Luca, che porta all’omonima basilica che dal Colle della Guardia sovrasta Bologna, sono state segnalate da passanti e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un controllo. Le persone che hanno dato l’allarme hanno riferito di aver sentito alcuni scricchiolii e hanno visto le crepe sulle arcate all’altezza della cappella del Terzo Mistero. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia municipale. Per sicurezza il tratto dello storico portico è stato chiuso. Il portico è molto frequentato, specialmente nei week-end, da pellegrini che vanno in visita alla Madonna nel Santuario, ma anche da tanti bolognesi che fanno jogging nei circa due chilometri di salita.

