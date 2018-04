Criterium under 12: i migliori risultati per il Fisicam

Si sono disputati il 7 e 8 aprile a Corno alle Scale (Bo) il Criterium Nazionale Cuccioli di sci alpino, la gara FISI dedicata agli atleti più giovani degli anni 2006 e 2007. Grande partecipazione che ha visto impegnati oltre 700 atleti di tutte le regioni d’Italia nel comprensorio sciistico che ha visto Tomba muovere i primi passi. Per la Campania, dunque, del Fisicam comitato campano sono stati presenti ben 30 atleti tra maschi e femmine. Le gare si sono svolte nelle specialità di Slalom (2 manche) e Skicross ed hanno visto la partecipazione delle categorie di atleti maschi e femmine nati nel 2006 e 2007. Madrina d’eccezione la campionessa Sofia Goggia, vincitrice dell’oro olimpico a Pyeongchang (nella foto con gli atleti campani)

Nella giornata del 7 aprile nella gara di Skycross per la Campania si classifica nella 10a posizione nazionale, miglior tempo di comitato, Carlotta Caloro, categoria anno 2006, dello Sci Club Napoli. Mentre all’11^ posto a solo 1 centesimo l’atleta Sarubbi Chiara dello sci Club Sai. Mentre per lo Slalom anno 2007 miglior tempo per la Campania lo conquista Balbinot Vittoria, sci Club Napoli. Mentre in sky cross 2006 maschile, conquista il miglior tempo di comitato Campano, Spagnamusso Andrea del Cub Aremogna

Nella giornata dell’8 aprile, durante la gara di Slalom, miglior risultato di Comitato, l’atleta Pinci Chiara, dell’Agonistica Race, allenata da Silvestri Francesco, anno 2006 categoria femminile. Dopo una prima manche che l’ha vista competere con un pettorale sfavorevole e pessime condizioni di neve causa temperature elevate, l’atleta ha rimontato risultando miglior tempo per il Comitato Campano, nella seconda manche a soli 62 centesimi dalla vincitrice Angelica Bettoni. Miglior tempo nel Comitato Campano categoria femminile anno 2007, anche per la sorella Pinci Vittoria, nella gara di skycross disputatasi nella stessa giornata. Per 2007 maschile, miglior tempo Attanasio Luigi, atleta dello sci club Settecolli in skycross mentre Napolitano Alessandro miglior tempo per lo Slalom piazzandosi alla 14a posizione nazionale.