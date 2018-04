Criticò vertici viola,Cavalli a processo

FIRENZE, 23 APR – Lo stilista Roberto Cavalli andrà a giudizio il 21 dicembre prossimo a Firenze per l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Diego e Andrea Della Valle e di Pantaleo Corvino. L’udienza è stata fissata dal tribunale di Firenze dopo il decreto di citazione a giudizio del pm Sandro Cutrignelli. Il procedimento è nato da una querela presentata dai Della Valle e da Corvino, assistiti dall’avvocato Nino D’Avirro, dopo alcune critiche contro i vertici della Fiorentina fatte da Cavalli sul social network Instagram. Nel procedimento Cavalli è difeso dall’avvocato Alessandro Traversi: “Ritengo che il reato possa non sussistere – afferma Traversi – sia perché non vi era alcun intento diffamatorio, sia perché le espressioni indicate nel capo di imputazione, seppur piuttosto accese, potrebbero rientrare nel consueto linguaggio colorito usato tra tifosi”.

