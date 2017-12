Croce Rossa, cibo a ‘abitanti del Roja’

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 26 DIC – Centottanta sacchetti contenenti un po’ di cibo e acqua minerale sono stati distribuiti, stamani, dal comitato di Ventimiglia della Croce Rossa ai migranti che vivono accampati sul greto del fiume Roja a Ventimiglia. Presenti anche numerose donne e un bambino di 4 anni con la mamma, a cui è stato regalato un orsacchiotto. “E’ stata una distribuzione di cibo straordinaria – avverte il commissario del comitato cittadino della Croce Rossa, Vincenzo Palmero – con la quale abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza in questi giorni di festa”. Da domani, i migranti torneranno a ricevere cibo della Caritas anche se le associazioni francesi proseguono quasi quotidianamente nella distribuzione di generi alimentari. A Ventimiglia resta il problema dell’accoglienza dei minori non accompagnati, con la Prefettura di Imperia che aveva avviato un’indagine per trovare un immobile in cui ospitare gli stranieri più giovani.

