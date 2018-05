+++ Crolla il tetto in una scuola, vigili del fuoco sul posto +++

Crolla il tetto di una scuola. Il soppalco di una delle aule dell’edificio è letteralmente venuto giu.

L’incidente è avvenuto in un’aula dell’istituto tecnico industriale Montani – a Fermo – alle 7 del mattino. Tra le prime ipotesi sulle cause, quella di infiltrazioni d’acqua. Le lezioni sono comunque in corso nelle classi del piano inferiore e nessun alunno è stato ferito – anche perchè non erano ancora nell’istituto.