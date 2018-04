Crolla muro frazione Volterra,non feriti

VOLTERRA (PISA), 1 APR – Un tratto di muro di circa 15 metri ha ceduto intorno alle ore 18,50 nella frazione di Mazzolla nel comune di Volterra (Pisa). Si tratta del muro che sorregge la strada di accesso al borgo che, a sua volta, in parte ha ceduto in seguito al crollo. Non ci sono persone coinvolte ma due abitazioni al momento non sono agibili. I proprietari sono stati collocati momentaneamente da alcuni parenti. Sul posto si è immediatamente recato il sindaco Marco Buselli insieme all’assessore Massimo Fidi e al personale dell’ufficio tecnico, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La frazione non risulta isolata grazie a un accesso secondario. La zona è stata al momento isolata e i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità dei danni. Nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più certo di quanto accaduto anche in relazione alle cause.

