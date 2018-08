Due fidanzati aretini hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi a Genova. Stella Boccia, 24 anni, e Carlos Jesus Eraso Trujillo, 27 anni, si trovavano a bordo della loro auto quando, alle 11,50 di martedì 14 agosto, il viadotto ha ceduto, precipitando su via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena. La coppia era in vacanza. Stella risiedeva nel comune di Civitella in Val di Chiana; Carlos a Capolona. La notizia della tragedia ha profondamente colpito tutto l’Aretino. I familiari della giovane gestiscono il ristorante Il Pescatore a Monte San Savino e alcuni parenti i locali Il Vesuvio e Billi’s in città. Cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due giovani è stato espresso dalle amministrazioni comunali di Civitella e Capolona

