Crollo palazzina: Vdf salutano Rocky

MILANO, 10 APR – Dopo averlo salvato, i vigili del fuoco hanno voluto sincerarsi delle condizioni di Rocky, il cagnolino ritrovato vivo dopo quasi una settimana tra le macerie del palazzo crollato il 31 marzo scorso a Rescaldina, che ha provocato il ferimento di nove persone di cui quattro gravi. Rocky è stato così ricevuto da una delle squadre intervenute sulla tragedia, e salutato calorosamente da tutti. Rocky è un Shih tzu di due anni, e ha riportato alcune bruciature al ventre e delle escoriazioni al musetto. Dopo un breve periodo in un allevamento, ora è di nuovo a casa. I pompieri, infatti, dopo aver salvato tutti gli abitanti, hanno continuato a cercare tra le macerie anche gli animali domestici, recuperando in totale sei gatti e due cani. “Ricordo che quando siamo entrati in uno degli appartamenti crollati – racconta il reggente del Comando provinciale di Milano, Mario Abate – abbiamo visto qualcosa muoversi sotto le coperte su un letto. Pensavamo a un corpo, invece erano due grossi gattoni”.

