Genova – Il primo cittadino ha parlato durante la riunione in Prefettura del rischio di dover abbattere le case sottostanti ai tratti del ponte rimasti in piedi.

«Stiamo già lavorando per dare a queste persone un’altra abitazione» – ha detto Bucci – precisando che la zona più a rischio sia quella della campata est, sopra a Via Porro e Via Fillak (zone già totalmente interdette all’accesso). Ha ribadito poi «Le case non si potranno salvare, quel ponte dovrà essere abbattuto. Teoricamente dobbiamo trovare 311 alloggi e cercheremo di definire un budget ad hoc»