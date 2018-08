C’è anche un bambino tra le 11 vittime finora accertate del crollo del ponte dell’autostrada A10. E’ quanto si apprende dalle forze dell’ordine impegnate sul posto per i soccorsi.

E’ di almeno 11 morti e di 7 feriti gravi, cinque dei quali in codice rosso, il primo bilancio ufficiale, anche se ancora parziale, del crollo del viadotto Morando a Genova. Alcuni testimoni che in auto si trovavano nella zona hanno visto “un fulmine colpire il ponte, e abbiamo visto il ponte che si andava giù”.

Nel 2016 l’ingegner Antonio Brencich, professore associato di Costruzioni in cemento armato dell’Università di Genova, aveva lanciato un allarme sul ponte Morandi.

Dalla sua costruzione, il ponte ha sempre fatto discutere; negli anni è stato oggetto di manutenzioni profonde.

«Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l’aumento dei costi di costruzione preventivati». Questa la valutazione che

l’ingegner Antonio Brencich, professore associato di Costruzioni in cemento armato all’Università di Genova, fa del ponte crollato oggi a Genova in un articolo pubblicato da Ingegneri.info il 29 luglio del 2016. «Ancora nei primi anni ’80 chi percorreva il viadotto era costretto a fastidiosi alti-e-bassi dovuti a spostamenti differiti delle strutture dell’impalcato diversi da quelli previsti in fase progettuale. Solo ripetute correzioni di livelletta hanno condotto il piano viario nelle attuali accettabili condizioni di semi-orizzontalità».