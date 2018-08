Crollo Ponte Morandi. “È stato un attentato”. Spunta la tesi choc

Il ponte Morandi a Genova potrebbe essere stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive piazzate ad hoc. A sostenerlo è Enzo Siviero, rettore dell’università telematica ECampus e in passato docente di Tecnica delle Costruzioni all’università IUAV di Venezia. Alcuni giorni fa, in un’intervista ad Antenna Tre, ha fatto intuire che la tragedia dello scorso 14 agosto sarebbe da attribuire ad un attentato. “Stanno circolando dei video e da questo punto di vista io non mi sento in questa fase di escluderlo. Anzi, è un’ipotesi che sto esplorando io stesso. La dinamica è compatibile”.

L’ipotesi del professore

“Il ponte è collassato rapidamente dal basso ma voi non avete idea di quanto fossero robusti quei pilastri. Io conosco il viadotto Morandi molto bene, l’ho studiato a lungo”, ha spiegato Siviero per sostenere la sua valutazione. Ma chi potrebbe aver voluto una simile tragedia? “Autostrade è diventato il leader mondiale delle autostrade — ha affermato Siviero — ci sono altri soggetti che potrebbero essere interessati a prendere in mano le situazioni”.

fonte: Fanpage