CS WORLD TOP MODEL NAPOLI (di Maridì Vicedomini)

Quaranta aspiranti Miss sono state le assolute protagoniste della tappa nella città di Napoli del Concorso Internazionale World Top Model prodotto da Fiore Tondi , la cui finale nazionale si svolgerà il prossimo 22 settembre in Salento: Martina Avitabile, Serena Napoletano, Federica Di Bennardo, Mayra Gagliardo, Sara Criscuolo, Carmen Albolino, Magdalina Zhentychka, Francesca Frattini, Giovanna Cianfrano, Mariavittoria Del Peschio, Valeria Karnaukhova, Annalisa Silvestro, Jenny Terracciano, Maria Mauriello, Martina D’Alterio, Giulia Testalepre, Anastasiya Di Grazia, Eleonora Cozzolino, Elaine Spatariu, Teresa De Rosa, Vincenza Francesca Catapano, Francesca Pace, Ornella Trani, Bianca Grosso, Fatima Adamo, Sara Esposito, Annamaria Sammarco, Chiara Masone, Giada D’Angelo, Eleonora Guarino, Chiara Cernicchiara, Edda Curcio, Luna De Matteo, Ilia Massimo, Marika Cardone, Silvana Izzo, Yledis William, Francesca Settembre, hanno sfilato mercoledì 27 giugno nella splendida cornice di Villa Domi, per aggiudicarsi il Titolo di Miss World Top Model Napoli 2018. La serata, brillantemente condotta da Alfredo Mariani e prodotta dalla “WGM Communication e Production” di Walter Mariani, ufficio stampa e pubbliche relazioni di Maridì Vicedomini ha visto avvicendarsi momenti di moda e di spettacolo. Molto applauditi i fashion show del White Brand “Kuea” sponsor nazionale “World Top Model”, de”Il Bello delle Donne”, di Loredana Gaeta che ha presentato una capsule della Collezione Estate 2018, dal beach wear all’after six ideale per una donna che vuole essere alla page in ogni ora del giorno e della Pellicceria Umberto Antonelli, che ha proposto un’anteprima della Collezione Autunno Inverno 2018-19 più che mai preziosa e ricca di colori ideali per mitigare i grigiori invernali, come anche le performance artistiche di Antonio Marino, tra i partecipanti del programma televisivo “The Voice Italy” in onda su Rai 2. Un’autorevole giuria presieduta da Nicola Grispello, noto imprenditore cinematografico e composta da Giulio Ferlaino, Gerry Gallo, Loredana Gaeta, Annamaria Ghedina, Guglielmo D’Aniello, Salvatore Imperatore, Federica Savarese in rappresentanza dell’Accademia della Moda di Michele Lettieri, Antonio D’ Addio, Rosalia Sistito, Geppino Afeltra, Tanya La Gatta, Domenico Contessa, Gaetano Agliata, Manuela Catapano, Silvio Smeraglia, si è così espressa: Prima classificata Luna De Matteo che ha conquistato la fascia di World Top Model Napoli che dà accesso direttamente alla finale nazionale del Salento, Seconda Classificata, Silvana Izzo, Terza Classificata Mayra Gagliardo. Nel corso dell’evento a cui hanno partecipato 500 selezionati invitati, sono state assegnate borse di studio dall’Accademia della Moda di Napoli a quattro splendide concorrenti: Silvana Izzo, Luna De Matteo, Federica Di Bennardo, Vincenza Catapano, mentre Giorgia Bertoni, titolare di “Claia” notissimo centro estetico di via San Giacomo dei Capri , in pieno Vomero, che vanta un eccellente team di esperti ed apparecchiature all’avanguardia ideali per il conseguimento ed il mantenimento di una linea perfetta per ambedue i sessi, ha individuato Ludovica Calabrese come Miss “Claia” 2018. A seguire dinner buffet secondo i canoni della tradizione culinaria partenopea, con le fragranti prelibatezze di “Da Pasqualino” la nota pizzeria del Borgo Loreto, rappresentata da Lella Gallifuoco, campionessa mondiale di pizza fritta, Linda Gallifuoco “artist pizzaiola” e Giovanna Mazzotta, “le paste” dello Chef di Villa Domi, la pasticceria di Carmine Carrelli, ed “Il Caffè Kamo”, con la sua nuova linea di cialde monodose, caratterizzata da quattro selezionate miscele di alta qualità di cui 3 ispirate ai vulcani “Tolima”, “Tambora”, “Fuego” accanto a “Deca” che esula dalla logica dei vulcani.

di Maridì Vicedomini