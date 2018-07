Da domani temperature in calo e maestrale

Questa previsione ha un’affidabilità intorno al 90%.

Sud Italia nella morsa del gran caldo: le nostre regioni meridionali sono ostaggio di una rovente bolla africana, che sta facendo schizzare verso l’alto i termometri.

Tutto questo a causa del continuo afflusso dall’Africa di venti meridionali, umidi e roventi.

Oggi, Giovedì 5, sarà una delle giornate più calde in assoluto di questa prima parte dell’Estate 2018: sono previste punte di 41°C nelle aree interne della Sicilia nonché nel siracusano, fino a 35°C nelle zone dell’immediato entroterra di Calabria e Sardegna, mentre saranno 34 i gradi a Palermo così come nel barese e foggiano, con punte anche di 37°C in alcune località pugliesi.

32°C diffusi in Campania, andrà meglio lungo le coste dove difficilmente si supereranno i 29°C ma qui a far soffrire sarà soprattutto l’umidità elevata, sia di giorno che di notte.

Quando finirà? Venerdì 6 irromperanno venti più freschi di Maestrale, che faranno calare le temperature massime su tutte le regioni meridionali di alcuni gradi, e anche il fine settimana trascorrerà all’insegna del caldo senza troppi eccessi.

Il caldo africano resterà confinato nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, dove non saranno rari picchi di 35-36°C.

fonte: ilMeteo.it