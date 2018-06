DA NON CREDERE. PRETE AFFARISTA TRASFORMA EX CASERMA IN ALBERGO

Nei guai il prete marchigiano denunciato dalla Guardia di Finanza. Il prete aveva affittato l’ex Caserma “Rocciamelone”, nella frazione Villaretto di Usseglio, che avrebbe dovuto essere destinato agli esercizi spirituali, ma in realtà era diventata una struttura ricettiva. Nel corso delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Lanzo Torinese, infatti, è emerso come l’immobile era stato da molti anni concesso in locazione, ad un canone particolarmente agevolato, ad una Parrocchia marchigiana. Il canone annuo di mercato per poter usufruire della struttura, infatti, è stato valutato in oltre 20mila euro, mentre il sacerdote pagava allo Stato una somma di poco superiore a 2mila euro annui. Come accertato dai Finanzieri, però, per ottenere il considerevole “sconto” che l’Agenzia del Demanio di Torino applicava al parroco, il prelato aveva presentato dichiarazioni rivelatesi non veritiere.

L’IMMOBILE

Costituito da oltre 7000 mq. di superficie per una capacità di circa 120 posti letto, avrebbe dovuto essere esclusivamente destinato, come il religioso si era formalmente impegnato a fare, a campi estivi per ragazzi e famiglie e esercizi spirituali.I Finanzieri hanno invece scoperto come l’ex Caserma fosse utilizzata come tappa intermedia nell’ambito di itinerari compresi in pacchetti turistici che prevedevano tour in capitali europee.Il parroco, oltre ad essere stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea per indebite percezioni di erogazioni ai danni dello Stato, è stato anche segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti, visto che i finanzieri hanno stimato trasta con le finalità per le quali veniva concesso il canone agevolato causando, in tal modo, un danno alla comunità di oltre 190mila euro. (ADNKRONOS)