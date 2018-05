Dal 2 al 6 maggio la settimana del bambino di Sant’Antonio Abate

(SANT’ANTONIO ABATE) Una settimana dedicata al bambino. Dal 2 al 6 maggio si terrà a

Sant’Antonio Abate (NA), presso il Largo Pertini, una kermesse a sfondo sociale e culturale per i

più piccoli, promosso dalla Associazione Vivi 80057 con il patrocinio della Regione Campania,

della Città Metropolitana di Napoli e ovviamente del Comune di Sant’ Antonio Abate.

Tanti eventi, mostre e spettacoli ai quali è possibile assistere gratuitamente. Si parte il 2 maggio

dalle 8,30 alle 13,00 con “La mostra dinosauria” e “Il planetario”, eventi interattivi che si

ripeteranno negli stessi orari anche tutti i giorni successivi, fino al 6 maggio (l’ultimo giorno si

prolunga alle 14, mentre il 5 maggio si replica il pomeriggio dalle 16 alle 21).

Due laboratori previsti per il 5 e il 6 maggio: il laboratorio della cioccolata il 5 maggio dalle 8,30

alle 13,30 e il laboratorio origami il 6 maggio dalle 9,30 alle 11.

Una parata stradale con ragazzi in costume e banda musicale è programmata per il 5 maggio alle

19,30 e ripetuta il 6 maggio alle 10.

Sono poi previsti una serie di spettacoli: il 3 maggio alle 18,00, presso il Centro Parrocchiale Santa

Maria Rosa Nova a Via Paolo Borsellino, si terrà il talk show “Voglio fare lo scienziato” con

Antonella Viola e Marco Drago, il 5 maggio alle 18,00 con replica alle 11 lo spettacolo di Oreste e

Laura. Per il 5 maggio alle 19,30 è previsto il “concerto degli ipergalattici”, a seguire lo spettacolo

di Scimemi alle 21 e lo spettacolo di sabbia con Paolo Carta.

La conclusione della kermesse è prevista con il “Vivi Festival Color” realizzato dalla stessa

associazione organizzatrice, domenica 6 maggio alle ore 17.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare la associazione al numero 0818797489 o via

Facebook alla pagina Vivi80057.