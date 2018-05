“Io Dalì”, Napoli ospita il Genio: al Pan, fino al 10 giugno, la mostra sull’artista catalano

Dalì. Un surrealista in una città surrealista, estrema e visionaria. Come lui, come le sue opere, come la sua visione della vita. Tutto questo, o forse niente di tutto questo. Ma Dalì cos’è, ma soprattutto, Dalì chi è? L’artista, lo scenografo, il fotografo, il pittore? Tutte queste sue innumerevoli caratteristiche sono raffigurate nel Museo Pan di Napoli dove, tra fotografie ed opere d’arte, si celebra l’eccentrico e poliedrico “personaggio”.

L’immenso Dalì

Una mostra descrittiva, curata nei minimi particolari che analizza attentamente le mille sfaccettature di Dalì “uomo” ed “artista” attraverso un viaggio onirico nel mondo di uno dei protagonisti del XX secolo. Nelle stanze del Pan, gli spettatori restano ammaliati dai disegni, dipinti, fotografie e video del grande e complesso genio catalano.

La mostra che svela l’uomo Dalì

“Io Dalì” è una mostra multimediale che prova, riuscendoci, a ricostruire la vita dell’artista, ma soprattutto il profilo dell’ uomo Dalì.

Dei monitor mostrano in loop interviste, opere, frammenti e video tratti dagli archivi audiovisivi storici delle TV internazionali. Pannelli luminosi, riviste e fotografie documentano la sua sregolata esistenza e le sue esperienze artistiche.

Uno degli aspetti decisamente più significativi che emerge dalla mostra è sicuramente l’estremo volersi porre in avanti (da parte dell’autore chiaramente) con i tempi rispetto agli altri contemporanei e soprattutto rispetto all’ epoca moderna.

La visionarietà di Dalì ha fatto si che lui diventasse precursore, anticipando, con le sue opere e il suo modo di vedere le cose, tanti problemi della nostra attuale società e confermandosi, con il suo essere geniale e controverso, sempre più attuale.

Basta citare una sua frase per comprendere : “Considero la televisione, il cinema, la stampa, il giornalismo alla stregua di grandi strumenti moderni di svilimento e di rincretinimento delle folle, ma adoro utilizzarli perché, dal punto di vista pratico, dopo ci sono più persone che corrono dietro a Dalì e i quadri si vendono più cari. E allora, visto che esistono, sarebbe del tutto sciocco non approfittarne, tutto qua”.

E che cos’è la società attuale se non il ritratto che Dalì ha dato con questa frase?

E ‘ possibile visitare la mostra fino al 10 giugno. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’ assessorato comunale alla Cultura e la Fundació Gala-Salvador Dalì ed è co-organizzata con C.o.r. acronimo di Creare organizzare realizzare.

Orari: Tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso un’ora prima); martedì chiuso

Ingresso: Intero € 10,00 – ridotto € 8,00 per gruppi superiori a 12 persone e per ragazzi sotto i 26 anni; ridotto scuole € 5,00 per gruppi scolastici; ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni e per persone diversamente abili con un accompagnatore