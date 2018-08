Dalla Bara si sentono voci e colpi. Donna ritrovata viva dopo 11 giorni sotto terra. L’avevano sepolta così.

Una donna avrebbe cercato di uscire dalla propria bara dopo che era stata sepolta 11 giorni prima. Alcuni testimoni hanno riferito di urla provenienti dalla tomba di pietra di Riachao das Neves, in Brasile, così i suoi familiari hanno deciso di aprirla al cimitero di Senhora Santana scoprendo i segni della “lotta” per uscire.

Sepolta per errore

L’hanno trovata dunque morta, ma secondo quanto si apprende, sarebbe stata sepolta viva per errore e sarebbe rimasta cosciente nella bara per diversi giorni, cercando appunto di uscire da lì dentro. Questo è il momento in cui viene aperta la tomba e Rosangela Almeida dos Santos, 37 anni, viene trovata morta: le persone restano sconcertate quando vedono che i chiodi della bara erano stato spinti verso l’alto e che all’interno c’erano graffi e sangue.