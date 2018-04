Danni stadio Juve,assolti tifosi Bologna

BOLOGNA, 11 APR – Erano accusati di aver distrutto e lanciato verso la curva Nord juventina alcuni pezzi dei seggiolini dello stadio Olimpico di Torino, ma il giudice del Tribunale del capoluogo piemontese li ha assolti per non aver commesso il fatto. Sono sei i tifosi bolognesi che, a vario titolo, erano finiti a processo per danneggiamento e per il lancio di alcuni fumogeni in occasione del match di campionato tra Juve e Bologna del 26 febbraio del 2011. La Procura di Torino aveva chiesto per i sei condanne da 8 mesi fino a un anno e quattro mesi. Le indagini della Digos avevano stabilito che il lancio di seggiolini e altri oggetti verso la curva juventina era cominciato dopo che nel settore rossobl├╣ erano esplose alcune bombe carta arrivate dalle file dei bianconeri. Tre dei sei imputati erano difesi dagli avvocati Federico Fischer, Stefania Martelli e Daniele Benfenati.

