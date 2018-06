Attenti agli auricolari, batteri in agguato

Auricolari, nocivi per la salute! Lo rivela il “Journal of Health and Allied Sciences ” grazie ad uno studio pubblicato che svela che l’uso di questo accessorio aumenta la crescita batterica sul timpano e provocano gravi rischi alla nostra igiene e salute. Se ci alleniamo, il sudore provaca e aumenta la presenza batterica su questi strumenti.

Divieto assoluto nel prestare o condivideregli auricolari con gli altri, sono stati infatti trovati batteri nocivi sul 92% dei prodotti delle persone che li scambiavano con altri, rispetto al solo 8% di chi li prestava meno frequentemente. Una attenta igiene e la salute del proprio corpo passa anche dalla pulizia approfondita du questi strumenti che, una volta lavati accuratamente senza causarne danno materiale con alcool disinfettante, avremo fatto qualcosa per il rispetto di noi e per gli altri.