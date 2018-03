Dante-Petrarca si studiano su Instagram

SPOLETO (PERUGIA), 7 MAR – Dante, Petrarca, Boccaccio e gli altri grandi poeti adesso si studiano con Instagram. Accade all’Istituto tecnico commerciale “Spagna” di Spoleto, grazie a Nicoletta Barulli, docente di italiano e storia, che ha coinvolto 34 alunni delle classi terza CT e BS con Il muro dei versi. “Alla fine del primo quadrimestre – spiega all’ la professoressa -, ho capito che non eravamo sulla strada giusta, anche se i ragazzi mi seguivano. Avvertivo però la netta sensazione che ciò che gli stavo proponendo non li appassionava. Di qui l’idea di mettermi in gioco e calarmi verso un modo nuovo di raccontare la materia”. “Tutto è iniziato con una canzone di Caparezza, ‘Argenti vive’, che ho messo in riferimento all’ottavo Canto di Dante – dice Barulli -, poi ho suggerito agli alunni di accostare Fabri Fibra a Petrarca e loro si sono illuminati. Il lavoro consiste nell’andare ad abbinare i versi di una poesia a testi delle canzoni di oggi. Quando è stato trovato loro lo postano su Instagram”.

