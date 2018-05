Mangia il wurstel e rimane soffocato. Trasportato d’urgenza in ospedale il piccolo Davide non ce l’ha fatta

Guidonia: morto Davide, bambino di 4 anni soffocato da wurstel

Dopo cinque giorni il cuoricino del piccolo Davide ha smesso di battere. Il bambino di quattro anni era stato ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli dove era stato trasportato d’urgenza dal presidio medico di Guidonia.

La sera del 10 maggio scorso il bambino era rimasto soffocato da un pezzetto di wurstel finito di traverso. Come riporta romatoday, immediati i soccorsi dei familiari visto che il piccolo non respirava più. Il papà e il nonno, in una corsa disperata, sono arrivati nella sede della Croce blu di Guidonia, dove è stato rianimato per venti minuti e trasportato in eliambulanza in condizioni gravissime al policlinico Gemelli. La sera di martedì il decesso. La comunità è sconvolta. (foto di repertorio)