MARIA DE FILIPPI A SORPRESA:”SALVINI GUARDA AMICI? LUI È UN…”

Maria De Filippi risponde sorniona a chi le chiede se ha letto il post di Matteo Salvini su Facebook «Quando è venuto ospite ha detto che è cresciuto “a pane e Amici”: evidentemente aveva detto la verità. Salvini è geniale nella sua comunicazione».

Conclusasi la puntata di Amici, nel dietro le quinte ci sono i dirigenti Mediaset Alessandro Salem e Simona Raya, insieme al direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, quelli a cui De Filippi chiede da anni di spostare il programma in un’altra serata, più consona al target giovane: «Spero che il prossimo anno sia quello buono, mi hanno detto che la rete avrà un’offerta di Intrattenimento più ampia e quindi avranno più scelta rispetto agli anni passati. Come sempre decideremo insieme. Sono orgogliosa di Amici, perché ci sono talent show molto belli come The Voice, successo internazionale, che in Italia fa l’8% di share, mentre noi il 21% di media stagionale. E poi sono felice che nella classifica Fimi, quella dei dischi più venduti e ascoltati in streaming, nelle prime quattro posizioni ci siano i nostri ragazzi». E da domani? «Voglio solo pensare alle vacanze», risponde esausta Maria De Filippi.