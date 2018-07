DE LAURENTIIS SU VANZINA: “QUANTE RISATE,SEI NELLA STORIA DEL CINEMA”

Il mondo della cultura e dello spettacolo piange la scomparsa di Carlo Vanzina storico regista e sceneggiatore che ha scritto pagine indimenticabili del cinema italiano. Questo il messaggio di cordoglio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso il proprio profilo twitter: “Caro Carlo, abbiamo condiviso insieme moltissime stagioni della nostra vita da ragazzi e da uomini. Negli ultimi 35 anni ci siamo sbellicati dalle risate a prendere in giro questo Paese straordinario. Qualcuno non lo ha capito. Ma moltissimi sì – scrive De Laurentiis -. Il tuo garbo da un lato e la tua conoscenza professionale dall’altro ti hanno permesso di entrare con merito nella storia del nostro cinema. Ciao Carlo, ti abbraccio intensamente, ti ringrazio e non ti dimenticherò”.