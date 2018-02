De Luca a cronista Fanpage ‘via, via…’

NAPOLI, 19 FEB – Momenti di tensione al Golden Tulip di Caserta, dove è in corso la convention di Campania in Movimento alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, quando un giornalista di Fanpage ha chiesto proprio al presidente della Regione Campania “perché ci avete chiamato camorristi?”. Il riferimento è al video di oltre dieci minuti in cui De Luca è intervenuto su quanto pubblicato dalla testata napoletana on line in cui compare il figlio Roberto che parla di ecoballe con un finto imprenditore. Alla domanda del cronista di Fanpage, De Luca ha risposto: “Via, via, qui solo persone civili”. Il cronista, definito da alcuni presenti “provocatore”, si è poi allontanato , circondato da qualche poliziotto, restando comunque al lato del palco.

2018-02-19_1191773978