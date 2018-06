De Luca contro De Magistriis: «E’ un disastro»

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro il sindato di Napoli Luigi De Magistriis. «Dissensi con de Magistris? Non lo so, a me non risulta, dovrebbero spiegarmelo». Queste le parole rilasciate a Panorama.

«Esponenti dell’Amministrazione comunale assumono atteggiamenti di vittimismo gratuiti e immotivati. Tutto quello che si muove a Napoli, si muove grazie alla Regione Campania. Per il resto è deserto». Il presidente ha ricordato la questione del trasporto pubblico locale e dell’Anm, partecipata del Comune di Napoli, per la quale «se non ci fossero i soldi della Regione, 60 milioni di euro, avrebbe già chiuso». «Napoli – ha aggiunto – è una grande capitale che, grazie a Dio, si salva da sola».

«Amministrazione disastrosa»

«La verità dei numeri ci dice che il Comune di Napoli è il più grande disastro amministrativo d’Italia, è l’unica grande città in cui i Revisori dei conti hanno bocciato il bilancio. La democrazia è fatta di conflitto, confronto – ha concluso – ma il conflitto se diventa intimidazione e aggressione è altro, questa è la linea di demarcazione che deve essere chiara, ma qui non lo è».

Fonte: Repubblica