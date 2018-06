Il sindaco di Napoli è pronto ad accogliere la nave Aquarius nel porto della sua città. Luigi De Magistris infatti annuncia che “Napoli è pronta, senza soldi, a salvare vite umane”. Dice il primo cittadino: “Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli”.



De Magistris condivide da anni la stessa battaglia culturale della sindaca di Barcellona Ada Colau che ha definito la propria città – in controtendenza rispetto ad un sentimento generale in tutta Europa di chiusura – “una città rifugio” per i migranti. E’ ancora da verificare sul piano formale se sia possibile disobbedire alla decisione di Matteo Salvini, ma con questa mossa il sindaco tenta di rilanciare un’opposizione di principio al governo giallo-verde.