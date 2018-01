De Magistris, nel 2023 ci metterò faccia

NAPOLI, 18 GEN – “Alle prossime politiche che dovrebbero essere nel 2023 ci metterò la faccia. Sarà la quarta volta che mi candido e le precedenti ho sempre vinto” ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della presentazione del libro di Giacomo Russo Spena ‘Demacrazione, il popolo è il mio partito’ (Fandango), nel quale si affronta la storia politica di Luigi de Magistris dal 2011 a oggi con uno sguardo alle prospettive future del movimento demA. L’ex pm ha sottolineato che con il movimento demA non si vuole costruire un partito. ”La mia e la nostra forza è il forte rapporto, la connessione con il popolo dei cui bisogni sono altoparlante”. DemA non scenderà in campo alle politiche del 4 marzo: “Siamo consapevoli che il movimento non è ancora organizzato a sufficienza per fare quel salto che ci porta fuori dai confini della città in modo solido”. A maggio si svolgerà il primo congresso nazionale di demA.

