De Tomaso: pm, 8 anni per Rossignolo

TORINO, 10 APR – Otto anni di carcere è la pena chiesta oggi in tribunale a Torino per l’imprenditore Gian Mario Rossignolo processato per il fallimento della storica casa automobilistica De Tomaso. Per il figlio Gianluca ne sono stati chiesti sei. Pene minori invece per l’altra mezza dozzina di imputati. L’accusa è sostenuta in aula dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo. Al centro del processo figura l’acquisto, da parte della De Tomaso, di un ramo d’azienda della Pininfarina considerato “decotto”.

